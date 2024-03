Netzt „Herki“ erneut für die rot-weiß-rote Truppe?

Im kleinen Siska-Stadion (mit einer Kapazität von 2300 Zuschauern) soll in rund einer Woche wieder gejubelt werden. Am Besten über Herrklotz-Tore. „Das wäre natürlich super, als Stürmer will man ja immer netzen.“ Besonders für Rot-Weiß-Rot. Und dadurch könnte er sich (noch mehr) für den Amateur-Eurofed-Cup Ende Juni empfehlen.