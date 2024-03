Red Bull Salzburg jubelt nach irrer Aufholjagd

Titelverteidiger Red Bull Salzburg hat am Sonntagabend trotz 0:3-Rückstand einen 4:3-Sieg gegen HCB Südtirol gefeiert und liegt in der Halbfinal-Serie mit 2:1 in Führung. Der KAC steht indes bereits mit einem Bein im Finale. Die Klagenfurter besiegten den HC Pustertal mit 3:1 und gingen in der Serie mit 3:0 in Führung.