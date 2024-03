Party-Löwen haben einen Fehler gemacht

Statt Sainz wird 2025 Lewis Hamilton im zweiten Ferrari sitzen – dessen Ausfall wegen Antriebsdefekt in Melbourne ein Sinnbild seiner jüngsten Leistungen ist: Als Siebenter in Bahrain und Neunter in Jeddah kam der siebenfache Weltmeister zweimal hinter Mercedes-Kollegen George Russell an, in Australien hatte er im Qualifying den entscheidenen Abschnitt verpasst. Sein letzter Sieg war im Dezember 2021 in Jeddah.