Mit Verspätung: „Kunstigel“ wird endlich aufgebaut

Gute Zwischenbilanz der Kulturhauptstadt Salzkammergut 2024: Das Eröffnungswochenende samt Pudertanz am 20. und 21. Jänner in Bad Ischl war zweifellos der Magnet, denn man zählte rund 75.000 Interessierte in Bad Ischl, wir berichteten darüber.