Sturm ließ Bäume stürzen und kappte Stromleitungen

Bereits am späten Nachmittag heulten in der Klagenfurter Schleppe Kurve die Sirenen. Die Feuerwehr Kalvarienberg musste ausrücken. Ein Baum hatte den Glanradweg verlegt. Das Problem konnte rasch beseitigt werden. Und am Wörthersee geriet ein Surfer in Seenot. Die Einsatzkräfte der Wasserrettung Krumpendorf konnten den Mann mit dem Rettungsboot bergen.