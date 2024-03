David Schalko: „Es ist ein großer Spielplatz“

Filmemacher Schalko: „Das Schöne am Historischen ist, dass man viel stilisieren und interpretieren kann. Wir haben so gut wie jeden relevanten Fundus Europas durchforstet und Requisiten und Kostüme zusammengetragen. Die historische Ausstattungs-Welt ist eine, die sich zwischen Madrid, Paris, Prag und vielen anderen Städten abspielt. Alleine das ist ein großes Abenteuer. Es ist ein großer Spielplatz und für Ausstatter natürlich ein Fest.“ Ein Freudenfest an sich war auch der Stoff rund um die Persönlichkeit Kafka: „Ich beschäftige mich seit meiner Jugend mit der Person und seit über zehn Jahren mit dem Projekt. Er ist auf vielen Ebenen ein sehr intensiver Wegbegleiter geworden“, sagt Schalko und kommt ins Schwärmen: „Kafka ist ein Kontinent, den man nie zu Ende kartografieren wird. Er schreibt nicht; er öffnet Türen in eine Welt, die uns ohne ihn verschlossen bleiben würden. Niemand hat eine so originäre Literatur geschaffen wie er.“