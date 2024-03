Vettel-Testfahrten: „Wie es dann weitergeht, …“

Der viermalige Formel-1-Weltmeister wird in der kommenden Woche in Aragon im Rahmen eines 36-stündigen Dauerlaufs für das Porsche-Werksteam Penske Motorsport erstmals das Hypercar steuern, das in diesem Jahr auch beim Langstreckenklassiker in Le Mans startet. Der Deutsche unternahm bereits am Donnerstag eine erste kleine Ausfahrt mit dem Porsche 963 auf der hauseigenen Teststrecke des Entwicklungszentrums Weissach.