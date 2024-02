Formel 1: Plant Vettel seine Sensations-Rückkehr?

„Ich habe gehört, dass Sebastian Vettel wieder fahren will“, sagte Schumacher am Rande der Testtage in Bahrain gegenüber „Sky“. Durch Hamiltons Wechsel zu Ferrari 2025 müsse bei Mercedes eine große Lücke geschlossen werden. „Man hat ja gesehen, was am Aktienmarkt los war, das hat ja etwas ausgelöst“, sagte Schumacher, der in dem 36-jährigen Heppenheimer vor allem ein enormes Marketing-Potenzial für den deutschen Rennstall sieht.