Vettel vor Comeback? „Das vermisse ich am meisten“

„Vielleicht gibt es irgendwann den Punkt, an dem ich sage: ‘Ja, ich würde gern wieder zurück.‘ Wenn ich es gedanklich so sortiert bekomme, dass es dann plötzlich wieder Sinn macht. Im Moment geht es mir aber sehr gut, ohne Formel 1 zu fahren. Es gibt kein festes Nein, aber auch kein festes Ja“, so Vettel in einem „NZZ“-Interview.