Wie Palmbuschen den Steirern Segen bringen sollen

Herta Schaffler aus Zettling steht auf der anderen Seite des Marktstandes. Seit mittlerweile 55 Jahren verkauft sie Palmkatzerl am Grazer Kaiser-Josef-Markt. Auf ihrem Tisch offenbart sich eine Bandbreite an Zweigen, Buschen, Stecken und Kränzen aus der österlichen Pflanze. „Das sind alles Eigenprodukte, sogar die Strohblumen“, sagt die ältere Dame, „wenn‘s so warm wie heute ist, kommen besonders viele Leute.“ Sie nimmt einen Kranz mit bunten Strohblumen in die Hand und sagt: „Ich bin schon so lange da am Bauernmarkt, zu mir kommen schon die Enkel von meinen Stammkunden.“