Die Steirer zieht es zu Ostern in den Süden

Die Steiermark ist touristisch gesehen derzeit zweigeteilt. Im Norden hofft man zu Ostern noch ein letztes Mal in der Saison auf gut gefüllte Pisten. Im Süden bietet es sich an, entspannte Tage in den heimischen Wellnesshotels zu verbringen oder die frühlingshaften Temperaturen für Aktivurlaube mit dem Rad oder in den Weinbergen zu nutzen.