Geisterhaus-Besitzer alarmiert, Abriss soll kommen

Seit 30 Jahren Verfall preisgegeben

Die „Krone“-Berichte schreckten nun sogar den Eigentümer auf - ein österreichischer Unternehmer, der sich geschäftlich oft in Dubai aufhält. Er meldete sich vergangene Woche beim Reither Bürgermeister Dominik Hiltpolt und bat um ein Treffen. Dieses fand am Mittwoch am Ort des Geschehens statt. Für den Besitzer war es offenbar der erste Besuch seit vielen Jahren. Die Gebäude auf seinem rund 5000 Quadratmeter großen Anwesen am See sind seit mehr als 30 Jahren dem Verfall preisgegeben.