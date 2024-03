Zwei Hasenbabys aus Baugrube gerettet

Ein ganz spezielles „Osternest“ gibt es derzeit in der Eulen- und Greifvogelstation Haringsee im Bezirk Gänserndorf. Dort werden derzeit zwei Feldhasenbabys betreut. Passanten hatten diese in einer nahe gelegenen Baugrube entdeckt und dorthin gebracht. „Es gab in der Nähe keinen geschützten Platz, wo man sie hätte aussetzen können. Daher war es richtig, dass sie zu uns gebracht wurden“, so Leiter Hans Frey. Bis zu fünfmal am Tag werden die Nager nun gefüttert, bis sie von der Flasche trinken können.