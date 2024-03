Ski-Dame verletzt sich bei letztem Rennen schwer

Zweimal im Weltcup am Stockerl

Beim letztjährigen Weltcupfinale in Soldeu hatte es Popovic als Zweite erstmals aufs Slalom-Podest geschafft. Im November musste sich die 26-Jährige in Levi nur US-Star Mikaela Shiffirn geschlagen geben, verpasste ihren ersten Sieg um gerade einmal 18 Hundertstel. Nun der herbe Rückschlag – den Saisonabschluss hat sich Popovic ganz anders vorgestellt.