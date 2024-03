Bürger-Pflicht | Zu unbequem?

Bürger-Pflicht. Die Wellen rund um die Verbannung des langjährigen ORF-Chefkommentators Hans Bürger aus der ZiB in Frühstücks- und Nachmittagssendungen legen sich nicht – ganz im Gegenteil. Kurz nachdem die „Krone“ in der Sonntagsausgabe über die Degradierung des abgesetzten Innenpolitik-Chefs berichtet hat, wurde eine an ORF-Generaldirektor Roland Weißmann gerichtete Onlinepetition eingerichtet. In dieser wird die Rückkehr von Hans Bürger in die Zeit-im-Bild-Redaktion gefordert und der General des öffentlich-rechtlichen Senders gefragt: „Wann können Gebührenzahler wieder Hans Bürgers Analysen statt Kommentare von Dilettanten sehen?“ Das mag hart formuliert sein, hat aber viel für sich – und findet enormen Zuspruch. Innerhalb von zwei Tagen erreichte die Petition fast 2000 Unterschriften. Immer mehr Bürger nehmen den ORF-General in die Bürger-Pflicht!