Sellner darf nicht mehr nach Deutschland reisen

„Wir machen deutlich, dass die Demokratie wehrhaft ist.“ Sellner selbst machte den Vorfall am Dienstag auf der Plattform X öffentlich und präsentierte dazu einen Brief der Stadt Potsdam. Eine Sprecherin der Stadt bestätigte lediglich, dass in der vergangenen Woche ein Bescheid an einen EU-Bürger versendet worden sei, um den „Verlust des Freizügigkeitsrechts in der Bundesrepublik Deutschland“ festzustellen. „Der Betroffene“ sei zuvor angehört worden.



Hier sehen Sie einen Tweet von Sellner.