Wohnmobil fuhr über Fuß von achtjährigem Mädchen

Schreckliche Szenen ereigneten sich am Montag gegen 14.55 Uhr in der Waldviertler Stadt Eggenburg. Ein Mädchen (8) war mit ihrem Scooter auf dem Gehsteig in Richtung Volksschule unterwegs. Sie lenkte nach rechts und wollte den Zebrastreifen vor dem Kreisverkehr nützen, um die Straße zu überqueren.