Bayern-Kicker: „Unser Verhältnis ist egal, ...“

Der 30-Jährige ärgert sich vor allem darüber, dass man die Titelchance in der Bundesliga verschenkt hat: „Wir waren nicht gut genug, das kann nicht sein. Wir haben uns selbst in eine Position gebracht, in der die Meisterschaft nicht mehr in unseren Händen liegt und weit weg ist.“ Dennoch will das Team in jedem verbliebenen Spiel weiterhin alles geben.