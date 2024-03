Gewinner und Verlierer: Die „neuen“ Tuchel-Bayern

Als weiterer Gewinner kann zudem Leon Goretzka gelten. Der Mittelfeldspieler spielte in den letzten Partien befreit auf und zeigte auf, welches Potenzial weiterhin in ihm schlummert, wenn er wieder an Selbstvertrauen gewinnt. Das Spiel gegen Mainz, in dem er zweimal traf und zwei Assists beisteuerte, könnte enorm wichtig gewesen sein.