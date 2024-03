Assinger: „Balsam auf der Haut“, aber mehr nicht

Seine Schützlinge hätten immer wieder gute Teilleistungen gehabt in diesem Winter. „Auch heute wieder hat die eine oder andere im ersten Durchgang nicht ganz gezeigt, was sie kann, und ist im zweiten nach vorne gefahren“, sagte Assinger am Sonntag. Er verwies allerdings auf den großen Rückstand zur absoluten Spitze, lag Brunner doch 1,92 Sekunden hinter Siegerin Federica Brignone. „Es zeigt, dass wir zumindest in der erweiterten Weltspitze mit dem letzten Rennen anklopfen. Aber nach vorne hin fehlt schon noch viel.“