Schwarzarbeit am Bau in Lauterach aufgeflogen

Beantragtes Gewerbe in Gefahr

Dort hatte der Mann im Vorfeld gesagt, lediglich ein paar wenige Stunden am Bau mitgeholfen zu haben. Weshalb ihn Richterin Silke Sandholzer am Ende des Tages vom Vorwurf des schweren Betruges im Zweifel freispricht. Anders im Fall des Zweitangeklagten. Dieser wird von der Frau Rat schuldig gesprochen und zu einer teilbedingten Geldstrafe von 3600 Euro verdonnert. Für den 40-Jährigen ein herber Schlag, denn im Falle der Rechtskraft ist der Mann auch sein beantragtes Gewerbe in der Baubranche los.