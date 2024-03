Das plant Putin nach seiner Krönung bei Wahl-Farce

„Wichtig ist nicht, wer was wählt, wichtig ist, wer zählt.“ Dieses Stalin zugeschriebene Zitat hat sich Wladimir Putin zu Herzen genommen. Er lässt gleich an drei Tagen wählen. Am Sonntag wird er das Ergebnis verraten, das er schon kennt. Was der Präsident nach seiner Krönung plant, zeigt ein geheimes Kreml-Dokument.