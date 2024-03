Sturm-Kapitän spricht über die Zukunft!

Kurios dabei: „Hierli“ hat gar keinen Manager mehr. „Das ist in unserem Business selten. Aber ich habe meinen letzten Kontrakt auch selbst verhandelt – es ist einfach direkter“, so der Kapitän. „Wir sind in finalen Gesprächen, es schaut sehr gut aus. Vielleicht können wir bald was verkünden“, meint auch Sportchef Andreas Schicker, der über eine Meldung aus Kärnten den Kopf schütteln muss. So soll ein Sturm-Mann beim Training der Pacult-Mannschaft schon öfters spioniert haben. „Wir schicken mit Sicherheit keine Mitarbeiter durchs Land, um Trainings zu beobachten.“