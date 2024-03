Vater gestorben: Baby und Witwe hoffen auf Hilfe

Ein Horror, wie er ärger nicht vorstellbar ist. Freunde waren zu Besuch gekommen, zum „Babyschauen“, die Schnitzel dampften schon verführerisch am Mittagstisch, nur der junge Papa war noch nicht vom Holzarbeiten nach Hause zurückgekommen. Dessen eigener Vater – die Familie lebt im Mehrgenerationenhaus – machte sich auf die Suche. Und fand den jungen Steirer unter einem Baum begraben. Unter jener Fichte, die ihm den Tod gebracht hat. Nicht einmal ein mächtiger Baum, sondern ein eher schmächtiges Bäumchen, was für ein Hohn. Das ihm an die einzige Stelle geschnalzt war, an der der immer so auf Sicherheit bedachte 30-Jährige ungeschützt war: ein Stück vom Nacken.