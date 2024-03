„Ich muss hier meinen Schornstein durchputzen“

Mit Startnummer 1 startet Michi Weiss am Sonntag in die Saison, beim Ironman 70.3 im mexikanischen Cempeche geht’s los. Dort hat Österreichs erfolgreichster Triathlet 2019 schon gewonnen, 2017 aber seinen größten Rückschlag erlitten – als ihm ein Kind heingelaufen ist, brach er sich das Schlüsselbein. Stürze sind aber nicht die größte Gefahr in Mexiko.