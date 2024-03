Flotter Flitzer ist nicht das beste Omen

„Wichtig, dass es wieder losgeht“

„Das Wichtigste ist, dass es endlich wieder losgeht. Zudem ist es gut, dass wir am Anfang nicht gleich so weit fahren müssen“, sagte der 56-Jährige, der die Mannschaft als Westligist an seinen Nachfolger übergeben will. Gegenüber Hannes Schützinger erwartet ein „spezielles, aber robustes Spiel. Es ist immer sehr schwer gegen sie.“