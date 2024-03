Trainer-Legende legt mit Saisonende ihr Amt zurück

Die Entscheidung sei schon länger gereift. Letztendlich stand sie in der Vorbereitung auf das Westliga-Frühjahr (Start am 15. März) endgültig fest. Mittlerweile sei das Trainer-Dasein zu einem Ganzjahresbetrieb geworden, Zeit für Erholung gebe es kaum mehr. „Wenn man da nicht die volle Leistung bringen kann, geht es nicht mehr.“ Zudem nehmen die Herausforderungen und Ungewissheiten (Reformen u.ä.) immer mehr zu. Lottermoser will sich die guten Zeiten in Erinnerung behalten.