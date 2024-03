EU-Staaten einigen sich auf Lieferkettengesetz

Auch der Österreichische Gewerkschaftsbund (ÖGB) bedauerte in einer Aussendung, dass es zu viele Zugeständnisse gegeben hätte. So seien nicht wie ursprünglich geplant Unternehmen mit 500 Mitarbeitenden betroffen, sondern erst mit mindestens 1000. Auch der Jahresumsatz für Konzerne, die betroffen sind, sei erhöht worden. „Insgesamt werden in Österreich also nur sehr wenige Unternehmen betroffen sein“, sagte ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian.