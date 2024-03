Verdächtiger von Duisburg galt als Risikoperson

Soll Mord angekündigt haben

Zudem soll der Mann in einem Chat einem Zeugen in Bayern einen Mord angekündigt haben. Diese Information habe die Polizei in Duisburg aber nicht rechtzeitig erreicht. „Wir hatten – nach der jetzigen Berichtslage – keinerlei Information“, sagte Innenminister Herbert Reul (CDU) aus Nordrhein-Westfalen. Ein Ermittlungsrichter wollte die Polizei jedenfalls telefonisch erreichen und informieren. Warum das nicht geklappt hat, wird derzeit untersucht.