Mit der „Krone“ zum Kracher gegen die Türkei

Der Countdown zur Fußball- EURO 2024 in Deutschland tickt. Und Österreichs Nationalteam testet für den Ernstfall, nach der Partie in Bratislava gegen die Slowakei (23. März) bestreitet die Truppe von Teamchef Ralf Rangnick am 26. März (20.45 Uhr) ihr erstes Heimspiel im EM-Jahr. Und es ist gleich ein echter Kracher, denn die Türkei ist im Wiener Ernst-Happel-Stadion zu Gast und Sie können mit der „Krone“ dabei sein!