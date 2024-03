Beim Umweltschutz setzen Inder auf Rot-weiß-rot

Nur 20 Prozent des Abfalls wird fachgerecht entsorgt

Die Yamuna ist nicht blau oder grün, sondern schwarz. Die Reiher, die sich an der Schotterbank unter dem Taj Mahal eingefunden haben, blicken traurig bis ratlos drein. Leben im Wasser lässt sich beim Anblick der Brühe, die träge an ihnen vorbeizieht, nicht wirklich ausmachen. Dafür erblickt man immer wieder Müll, von der Plastikflasche bis zum Kühlschrank, der mitgetrieben wird, weil er einfach im Fluss entsorgt worden ist. Und die Yamuna (mündet nach knapp 1400 Kilometern übrigens in den Ganges) stellt in Indien keine Ausnahme dar; die Umwelt ist unglaublich verdreckt. Müll wird meist einfach achtlos weggeworfen, sammelt sich am Straßenrand, auf einstigen Wiesen oder eben in Flüssen. 62 Millionen Tonnen Abfall sammeln sich im Riesenland pro Jahr zusammen. Lediglich 20 Prozent des Mülls wird fachgerecht entsorgt.