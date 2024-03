Steirer wollen vom Aufbruch in Indien profitieren

„Welcome to the best country in the world.“ Der Willkommensgruß am Airport in Bengaluru zeugt nicht unbedingt von Understatement, schließlich begrüßt man die Ankommenden im „besten Land der Welt“. Eine Aussage, über die man zumindest diskutieren kann. Immerhin ist das Riesenland noch immer von Armut geprägt, 220 Millionen Menschen müssen am Subkontinent mit zwei US-Dollar pro Tag auskommen und auch sonst kommt man sich als Mitteleuropäer nach einem Blick aus dem Busfenster auf der Fahrt ins Hotel schnell ziemlich privilegiert vor - und doch herrscht im bevölkerungsreichsten Land wirtschaftliche Aufbruchstimmung. Ein weiterer Fakt, der Indien von Österreich unterscheidet.