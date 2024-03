Zwei Feuerwehrmänner retteten Hausbewohner

Rauch aus dem Dach eines Wohnhauses in Grottendorf bei Feistritz am Wechsel im Bezirk Neunkirchen bemerkte ein Zeitungszusteller in der Nacht auf Donnerstag gegen 3.30 Uhr - er wählte sofort den Notruf. Neben der örtlichen Feuerwehr wurden auch die Kameraden aus Kirchberg und Aspang alarmiert. Auch Patrick Lechner von der Einsatzdokumentation, der selbst Mitglieder der Feuerwehr Edlitz ist, eilte zum Einsatzort.