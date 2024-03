Steiermark-Wahlen: Mit „Dankl 2.0“ gegen die FPÖ

Wie die Kommunisten die ÖVP retten – dieser „Steirerkrone“-Bericht vom Mittwoch schlug ein im Land. Die Erfolge der KPÖ hierzulande sowie neuerdings auch in Salzburg machen nämlich, wie auch Politprofessor Peter Filzmaier analysiert, deutlich, dass enttäuschte Wähler statt in den Blauen auch in den Tiefroten ein Angebot sehen können. Wer von Sorgen, sozialen Ängsten und Ärger geplagt ist, sucht ein Ventil – und wenn die Wähler das Gefühl haben, es wirkt auch bei einer anderen Partei und nicht allein bei der FPÖ, dann kann das ziehen.