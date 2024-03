Ludwig für Waffenverbotszonen in ganz Österreich

„Sind nicht jene, die Asyl und Zuwanderung regeln“

Oppositionskritik, dass die jüngsten Gewaltakte gegen Frauen in Wien Beleg eines „Integrationsversagens“ in Wien seien, pariert Ludwig mit Verweis auf die bundesgesetzlichen Zuständigkeiten: „Alle Fragen zu Zuwanderung, Asyl und Integration sind in der Kompetenz des Bundes. Wir in der Stadt gehen mit der Situation um – aber wir sind nicht jene, die Asyl und Zuwanderung regeln. Wir bemühen uns nur, mit einer Situation, in die wir gebracht werden, möglichst gut umzugehen.“ Man bemühe sich zwar um Integration, sei dabei letztlich aber immer noch „Kopilot“, so Ludwig.