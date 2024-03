Bayerns Freund über „DFB-Knall“: „Sehr schade!“

Wie die „Bild“ am Dienstag berichtete, wird Goretzka nicht im Aufgebot von Nagelsmann stehen. Eine Entscheidung, die durchaus überraschend kommt. Denn der 29-Jährige präsentierte sich zuletzt stark, war im Mittelfeld bei den Bayern gesetzt. Beim 8:1 gegen Mainz am Wochenende glänzte Goretzka mit zwei Toren und zwei Assists. Bei den Testspielen vor der Heim-EURO im Sommer gegen Frankreich (23. März) und die Niederlande (26. März) wird Goretzka jedoch fehlen. „DFB-Knall“ – titelte die „Bild“ in fetten Lettern.