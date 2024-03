„Auf der Flucht“ - wenn Geschichte lebendig wird

Auf der Flucht – vor Krieg, Zerstörung und unermesslichem Leid. In der Hoffnung auf ein Überleben. Davon erzählt die neue Sonderausstellung im Haus der Geschichte des Museums NÖ in St. Pölten. Anhand von 25 persönlichen Objekten von Geflüchteten wird die Erinnerung daran zum Mahnmal. So landete die Babypuppe der 15-jährigen Zuzana Brejcha 1968 nach der Flucht aus der Tschechoslowakei in Wien.