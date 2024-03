So soll Niederösterreich zum Urlaubsland werden

Von den Klöstern bis zur Heurigenkultur

Zu entdecken gebe es rund um die Landeshauptstadt jedenfalls genug, obwohl viele gar nicht wüssten, was die Region überhaupt zu bieten hat. „Ich denke da nur an die Klöster, an die vielen Radfahr-, Mountainbike- und Wandermöglichkeiten, an die Weinerlebnisse und Heurigenkultur oder an die vielen Schmankerln“, so Mikl-Leitner, die nicht zuletzt auch auf über 1000 Kulturveranstaltungen verweist: „Mit dem Tangente-Festival senden wir ein Signal für zeitgenössische Kunst und verbinden Tradition und Weltoffenheit miteinander.“