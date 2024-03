Essenszusteller legten aus Protest Arbeit nieder

In der Stadt Salzburg und in Linz mussten heute, Dienstag, am frühen Nachmittag viele Menschen auf ihre Essenslieferung länger warten. Der Grund: Zusteller des Lieferdienstes Lieferando legten ihre Arbeit nieder. Die Mitarbeiter streikten vor der Zustellbasis in Salzburg-Schallmoos für mehr Geld. Zwischen 13 und 15 Uhr standen die Räder der Fahrradboten still.