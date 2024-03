Lieferando-Streik: „Erhöhung steht uns zu!“

„Hör ich da ... einen Streik“, steht auf den Streik-Schildern der Fahrradboten–eine Anspielung auf den beliebten Werbeslogan des Lieferunternehmens. „Es geht darum, den Ernst der Lage zu erkennen und zu kommunizieren“, macht Simran Deep Sandhu, Lieferando-Betriebsrat am Standort Klagenfurt, Druck. Die Liefergiganten hätten sich in der Pandemie eine goldene Nase verdient, und sollten die Löhne in den KV-Verhandlungen zumindest der Inflation anpassen, so die Forderung.