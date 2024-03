Fahrradboten demonstrieren für höhere Löhne

Fahrradbotinnen und Essenszusteller demonstrieren am heutigen Dienstag für bessere Arbeitsbedingungen und höhere Löhne. In Wien ist ein Rad-Demozug vom Klima- zum Arbeitsministerium geplant, vor Lieferando-Standorten in Linz und Salzburg gibt es ab Mittag Betriebsversammlungen und Kundgebungen.