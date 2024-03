„Arnautovic? Ich bin ein großer Fan von Marko“

„Krone“: Am Mittwoch steigt in der Champions League das Achtelfinal-Rückspiel zwischen Atlético Madrid und Inter. Wie ist die Favoritenrolle nach dem 1:0 für Inter im Hinspiel verteilt?

Jan-Age Fjörtoft: Inter ist für mich nicht nur in diesem Spiel Favorit, sie können wieder in das Finale kommen. Schon das Resultat in Mailand war für Atletico, das nie auf das Tor schoss, sehr schmeichelhaft.