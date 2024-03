Zwettl im Volleyball-Fieber: „Einfach großartig!“

Die Volleyball-Euphorie nahm im Waldviertel zuletzt neue Dimensionen an. Zu den beiden Viertelfinal-Partien gegen Ried strömten an zwei Tagen über 1300 Fans in die Stadthalle Zwettl. Am Donnerstag (19 Uhr) geht´s für die „Nordmänner“ in der best-of-5-Halbfinalserie zu Hartberg.