Zu brutal? Wie MMA-Verband um Anerkennung kämpft

Wenn Gerhard und Michael Ettl das Training „anpfeifen“, wird zugeschlagen, getreten, gerauft. Der Schweiß fließt bei Sparrings in Strömen, mitunter geht's zwischen den Fightern beinhart zur Sache. Hinterher wird abgeklatscht, auf Ergometern nebeneinander ausgeradelt, kein böses Wort verloren. Das Grazer Champions Gym ist ein Schmelztigel unterschiedlichster gesellschaftlicher Schichten, Ansichten, Nationalitäten. Trotzdem herrscht Einklang. No Rant, just Sport - kein Geschimpfe, nur Sport. So schön kann heute MMA sein ...