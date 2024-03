Die beiden Ländle-Klubs spielen ohne Torgaranten

„Diese Phasen hat jeder Stürmer einmal“, sagt Altachs Co-Trainer Roman Wallner, der in 527 Spielen immerhin 166 Mal eingenetzt hat. „Die Stürmer wollen ja nicht daneben schießen oder dem Tormann haltbare Bälle überlassen“, sagt Wallner. „Sie ärgern sich über jede einzelne vergebene Torchance.“ Negativphasen musste der ehemalige Teamspieler (29 Einsätze, sieben Tore) ebenfalls wegstecken. Und er erinnert sich zurück: „Wenn du triffst, weißt du nicht mehr, was du genau gemacht hast. Wenn es daneben ging, kannst du dich nachher an jede einzelne Bewegung erinnern. Und weißt am Ende ganz genau, was nicht gepasst hat.“