Massenschlägerei! Linzer Anhänger stürmten Zug

Nach dem Fußball-Bundesligaspiel zwischen Austria Lustenau und Blau-Weiß Linz (2:0) am Sonntagabend in Bregenz soll es in weiterer Folge am Bahnhof in Buchloe in Bayern zu einer Massenschlägerei mit etwa 100 Beteiligten gekommen sein. Das berichtete die deutsche Polizei am Montag.