Abgasskandal: Wegweisendes Urteil am Landesgericht

Zwar wurde vom Hersteller 2016 ein Software-Update gemacht, durch dieses sind die Mängel allerdings nicht behoben worden - ein Missstand, der allein in Österreich vom Obersten Gerichtshof (OGH) in mindestens 50 Fällen festgestellte worden ist. Die Folge: Noch heute ist das Fahrzeug von einer Stilllegung bedroht. Wie so viele andere hat auch der Vorarlberger juristischen Rat gesucht und die Volkswagen AG auf einen Schadenersatz von 30 Prozent der Kaufsumme geklagt. In erster Instanz bekam er vom Bezirksgericht Bludenz 3270 Euro zugesprochen, das sind genau zehn Prozent des Kaufpreises. Gegen dieses Urteil gingen beide Parteien in Berufung.