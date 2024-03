Bäriges Abenteuer mit mehr Humor und Action

Für die Regie zeichnet diesmal Mike Mitchell verantwortlich, der beim dritten Film bereits als Produzent mit an Board war und dessen Repertoire Kino-Hits wie „Shrek“ oder „Trolls“ beinhalten. „Mein Ziel bei jeder Reihe, besonders meinen liebsten, ist es, daran zu erinnern, was den ersten Film so toll gemacht hat“, sagt Mitchell. „,Kung Fu Panda‘ besitzt etwas Zeitloses, und genau das wollten wir betonen. Wir wollten noch mehr Action einbringen und mit neuen Kameratechniken Grenzen ausloten, die in der Animation noch nicht erkundet wurden. Die Idee war Action in einem coolen GoProStyle, wie man ihn üblicherweise in Realfilmen sieht“, erzählt der Filmemacher weiter. Eine dynamische Energie, die in die animierte Welt übertragen werden wollte: „Was konnte dafür als Arbeitsfläche besser geeignet sein als ein „Kung Fu Panda“-Film? Unser Ziel war es, die größte und beste Fortsetzung zu schaffen, mit größeren Ausmaßen, mehr Humor und der bisher besten Action.“