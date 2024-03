KPÖ bald in ganz Österreich?

Salzburg wählte am Sonntag ihre Volksvertreter und Bürgermeister in 119 Gemeinden. Die ÖVP stürzte massiv ab, die SPÖ eroberte Platz eins. Der große Gewinner ist die KPÖ mit einem Zuwachs von fast fünf Prozent. Das sorgt auch in der Kommunisten-Hochburg Graz für Begeisterung. Bürgermeisterin Elke Kahr sieht das Wahlergebnis als Trend für ganz Österreich. Wird sich die KPÖ jetzt im ganzen Land etablieren? Wir freuen uns auf Ihre Meinung in den Kommentaren!