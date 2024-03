5 Schweizer bei Skitour am Tête Blanche gestorben

Am Sonntagabend wurden fünf vermisste Skitourengänger in der Schweiz tot aufgefunden. Ein weiterer Skitourengänger wird noch vermisst. Die Gruppe war Samstagfrüh in Zermatt aufgebrochen und im Gebiet des Bergs Tête Blanche unterwegs gewesen, wie die Kantonspolizei Wallis mitteilte.